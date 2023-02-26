Deprem suçları soruşturması: Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan ilçede, 2 bine yakın bina enkaz haline geldi.

İlçede yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Devam eden deprem suçları soruşturmasında il genelinde 22 kişinin tutuklandığı bildiriliyor.Demirören Haber Ajansı, 80 kişi hakkında daha yakalama kararı olduğunu aktarıyor.

DHA’nın aktardığına göre, Nurdağı özelinde yürütülen çalışmada, Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya da tutuklandı.

Mersin’de tutuklanan Yunus Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı kaydediliyor.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile gözaltına alınan Kavak, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kavak’a “belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği” suçlamasının getirildiği belirtiliyor.

DHA, Kavak’ın ifadesinde, müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediğini aktarıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 25 Şubat Cumartesi günü yaptığı son açıklamaya göre, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184’ü hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutukluların 79’u müteahhit, 74’ü yapı sorumlusu, 13’ü yapı sahibi, 18’i ise binada değişiklik yapanlar.

Ökkeş Kavak kimdir?

Ökkeş Kavak'ın belediye başkanlığının internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre, 1964 yılında Nurdağı ilçesinde dünyaya geldi

Üniversiteden su ürünleri mühendisi olarak mezun olan Kavak, 31 Mart 2019 tarihinde AKP adayı olarak girdiği yerel seçimlerde Nurdağı Belediye Başkanı olarak seçildi.