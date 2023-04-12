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“Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası” Genel Kurul’a sevk edildi

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“Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası” Genel Kurul’a sevk edildi
“Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası” Genel Kurul’a sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite, Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere iade edilen, “Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası”nı oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (AD-HOC) Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite toplantıda, “Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere iade edilen Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası”nı oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

-Başvuru yapılmazsa herhangi bir kesinti yapılmayacak

 

Yasada yapılan değişiklikle maaşlardan yapılacak kesintinin gönüllülük esasına göre kişinin başvurusu ile yapılmasına, başvuru yapıldığı takdirde ise kesinti miktar ve süresini başvuru sahibinin belirlemesine imkan sağlandı. Başvuru yapılmadığı takdirde ise herhangi bir kesintinin yapılmayacağı belirtildi.

 

-Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin proje harcamalarına katkı amaçlanıyor

Bu kapsamda tahsil edilecek maaş kesintilerinin, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yapacağı okul, anıt, spor salonu ve benzeri proje harcamalarına katkı yapması amaçlandı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan komite toplantısına Komite Üyesi UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, YDP Milletvekili Talip Atalay ve DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu katıldı. Komite toplantısında ayrıca, UBP Milletvekili Hasan Küçük de yer aldı.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer de katılarak, konu ile ilgili görüşlerini paylaştı.

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