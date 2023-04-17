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Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası geçti

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Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası oy çokluğuyla kabul edildi.
Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası geçti

Meclis Genel Kurulu'nda Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Özdemir Berova'nın önerisiyle bugünkü toplantı sırasında yeniden komitede ele alınmak üzere geri çekilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası ele alındı.

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Özdemir Berova, yasaya ilişkin komite raporunu sunarken, yapılan değişiklik konusuna değindi. Berova, yasa tasarısını yeniden komiteye almak ve yasanın Genel Kurul çalışmaları devam ederken yeniden görüşülmesine olanak sağlamak için öneri sundu.

Bu sırada söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, yasanın hazırlanma sürecine değinerek, hükümetin yasa gücünde kararnameyle kesintilere yönelik karar üretmesini eleştirdi ve CTP olarak böylesine kapsamlı bir konunun bu şekilde değerlendirilemeyeceği görüşünde olduğunu belirtti.

CTP’nin önerilerinin haklılığının, yaşanan sürecin sonunda iktidar tarafından anlaşıldığını savunan  İncirli, Cumhurbaşkanının gerekçesini de kabul etmediklerini ve ciddiyetsiz bulduklarını söyledi.

Yanlış uygulamaların birlik ruhunu zedelediğini iddia eden İncirli, yasaya ret oy kullanacaklarını belirtti.

Danışma Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere meclise iade edilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası ve Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komitesi’nin yasaya ilişkin ek raporu, iç tüzüğün 92 maddesince öngörülen süreye bakılmaksızın bugün genel kurulun özel gündeminde yer alacak işler kısmında görüşülmesi milletvekillerinin bilgisine getirilerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu noktada Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Özdemir Berova, raporu okudu.

Raporun ardından yapılan oylamada, yasa tasarısı, 26 kabul 12 ret olmak üzere, salt çoğunlukla kabul edildi.

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