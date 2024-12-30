Deprem yargılamaları: Hakkında 618 yıl ceza istendiği halde bırakılan Sulayıcı şimdi aranıyor

Türkiye'de 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 depremlerinde 53.000 kişi hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sulayıcı Apartmanı davasında yargılanan ve 618 yıla kadar hapis cezası istenen Mahmut Sulayıcı son duruşmada tahliye edildi.

Ancak, ANKA'dan Mehmet Oflaz'ın haberine göre,11 Aralık'taki tahliyenin ardından 23 Aralık'ta itiraz üzerinde yeniden tutuklanma kararı geldi. Bu defa da Sulayıcı bulunamadı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Sulayıcı Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan 24 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede apartmanı yaptıran ve aynı zamanda zemin kattaki traktör galerisinin sahibi Mahmut Sulayıcı hakkında "olası kast ile kasten öldürme" ve "olası kast ile kasten yaralama" suçlarından 618 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bilirkişi raporunda Sulayıcı'nın dükkanı için kolonları kestiği ortaya çıktı. Sulayıcı'nın ayrıca, çatıya ek bölümler yaptırıp binadaki yükü arttırdığı da iddia edilmişti.

6 Şubat depremleri

6 Şubat 2023'te saat 04:17’de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13:24’te 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem gerçekleşti. Deprem, 11 ilde milyonlarca kişiyi etkiledi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 53.537 kişinin hayatını kaybetti, 107.213 kişi de yaralandı.

Depremle ilgili birçok dava açıldı. Ancak sivil toplum kuruluşları bu davalardaki yargılanmaların 'bürokrasi' kısmının eksik yapıldığı eleştirisini yapıyor.