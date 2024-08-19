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Depremde 72 kişiye mezar olan İsias Oteli davasında "bilirkişi heyetine" çağrı: Gerçekleri yansıtan raporu yazacağınıza inanıyoruz!

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Depremde 72 kişiye mezar olan İsias Oteli davasında "bilirkişi heyetine" çağrı: Gerçekleri yansıtan raporu yazacağınıza inanıyoruz!
Depremde 72 kişiye mezar olan İsias Oteli davasında "bilirkişi heyetine" çağrı: Gerçekleri yansıtan raporu yazacağınıza inanıyoruz!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'i davasının üçüncü bilirkişi heyeti raporu, 9 Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından yazılacak. Enkaza dönen otelde kızı Selin’i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya, bilirkişi heyetine çağrıda bulundu. Karakaya, "Orada bir cinayet işlendi. 72 canı bizden aldılar. Çocuklarımızı bizden aldılar, geleceğimizi bizden çaldılar. Buradan 72 canın aileleri olarak bilirkişi heyetine sesleniyoruz. Gerçekleri yansıtan raporu yazacağınıza inancımız tam. Biz bilime, ilime inanan aileleriz. Adaletin bilimle geleceğini biliyoruz. Bu otelin yapımında parmağı olan herkesin olası kastla yargılanmasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki Grand İsias Otel davasının 3'üncü bilirkişi raporunu 9 Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki akademisyenler yazacak. Kum yığınına dönen otelde kızı Selin’i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya, sürece ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Çocuklarımız evlerine tabutla geri döndü"

Karakaya, 22 Ekim tarihinde Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dördüncü duruşmanın görüleceğini hatırlatarak, "12 Haziran'daki duruşmamızdan bu yana mahkeme heyeti yeni bir bilirkişi raporu istemişti. Bu bilirkişi heyeti, 9 Eylül Üniversitesi ve İTÜ'deki akademisyenlerden oluşan bir ekiptir. Biz aileler, çocuklarımızı Adıyaman'a misafir olarak göndermiştik. Çocuklarımız, Grand İsias Otel'in 16 saniye içerisinde yıkılması sonucu kum yığını altında kalarak can verdiler. O otelde o gece 72 can gitti. O otel 72 cana mezar oldu. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve turist rehberi dostlarımız, saniyeler içerisinde yıkılan binanın altında kalarak nefes alamadılar. Çocuklarımız evlerine tabutla geri döndü" diye konuştu.

"Grand İsias Otel'in gerçeğini tüm Türkiye'ye, tüm Dünya'ya duyurmamız gerekiyor"

"İlk günden bu yana 72 canın ailesi olarak adalet mücadelesi veriyoruz" diyen Karakaya, şunları söyledi:

"Suçluların, bu otelin yapımında parmağı olan herkesin yargılanmasını ve gereken cezayı almasını istiyoruz. Gereken cezanın ‘olası kast’ olduğunu ilk günden beridir söylüyoruz. Bu insanlar katildirler. Olası kastla yargılanıp, hüküm giymeliler. Gelinen aşamada biz aileler olarak mahkemeye sunduğumuz raporlarda tüm gerçekler ortadadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden profesör Serhan Şensoy'un bir ifadesi; '16 saniyede çubuk kraker gibi otel yıkıldı.' Bu Grand İsias Otel'in gerçeği ise bilim adamları bu gerçeği ortaya çıkaracaktır. İnanıyoruz ki bilirkişi heyeti tüm gerçekleri detaylarıyla ortaya çıkaran raporu yazacaktır. Orada bir cinayet işlendi. 72 canı bizden aldılar. Çocuklarımızı bizden aldılar, geleceğimizi bizden çaldılar. Buradan 72 canın aileleri olarak bilirkişi heyetine sesleniyoruz. Gerçekleri yansıtan raporu yazacağınıza inancımız tam. Biz bilime, ilime inanan aileleriz. Adaletin bilimle geleceğini biliyoruz. Grand İsias Otel'in gerçeğini tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor. Bu otelin yapımında parmağı olan herkesin olası kastla yargılanmasını sağlamamız gerekiyor."

Karakaya, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu'nun İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'ndeki kamu görevlilerine soruşturma izni verildiğini hatırlatarak, "Biz aileler olarak bu soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını, iddianamenin yazılmasını ve 2 ceza davasının birlikte yürütülmesini istiyoruz. Binalar usulsüzlükle, rant uğruna yapılmamalı. İnsan hayatına değer verilmelidir. Biz aileler olarak mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Adıyaman’ın Merkez İlçesi’nde bulunan Grand İsias Otel, KKTC’li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olmuştu. Dosya kapsamında 5 sanık tutuklu, 6 sanık ise tutuksuz yargılanırken, Gazi Üniversitesi’nden gelen bilirkişi raporuyla Efe Bozkurt ve Halil Bağcı “yurt dışı yasağı” ve “haftada bir gün imza atma” şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliye olmuştu. Öte yandan Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermişti. Bir sonraki duruşma 22 Ekim’de görülecek. (ANKA)

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