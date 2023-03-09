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Depremde çalışmalarda görev alanlara teşekkür ve takdir belgeleri verilecek

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Türkiye’deki depremlerde çalışmalarda görev alanlara Cumhurbaşkanlığı’nda teşekkür ve takdir belgeleri verilecek.
Depremde çalışmalarda görev alanlara teşekkür ve takdir belgeleri verilecek

Türkiye’de meydana gelen depremde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarında bulunan devlet kurumu çalışanları ile gönüllülere Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törenlerle teşekkür ve takdir belgeleri takdim edilecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, devlet kurumu çalışanlarına tüm devlet protokolünün de katılımı ile yarın saat 11.30’da; gönüllü faaliyette bulunan şirket, dernek ve kişilere ise, 15 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek olan törende teşekkür ve takdir belgeleri takdim edilecek.

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