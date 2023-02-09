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Depremde can kaybı 16 bin 546'ya yükseldi

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Depremde can kaybı 16 bin 546'ya yükseldi
Depremde can kaybı 16 bin 546'ya yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 546'ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 66 bin 132 oldu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’te de büyük yıkıma ve çok fazla can kaybına yol açtı...

 

Saat 18:30  itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 546'ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 66 bin 132 oldu.

AFAD, iki büyük depremin ardından bin 206 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. 

28 bin 44 kişi tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 4 bin 607'si kara yolu ve demir yolu, 23 bin 437'si hava yolu ile olmak üzere toplam 28 bin 44 kişinin afet bölgesinden tahliye edildiğini duyurdu.

AFAD açıkladı: İki ilimizde çalışmalar sonlandı

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 büyük depremle yerle bir olan 10 ilimizde zamana karşı yarışta umutlar yavaş yavaş tükenmeye başlarken AFAD, Şanlıurfa'da ve Kilis'ta arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Şanlıurfa ev Kilis'teki ekiplerin diğer illere sevk edildiği belirtildi.

Depremin vurduğu Şanlıurfa'da şu ana kadar en az 170 kişi hayatını kaybetti, 2 binin üzerinde kişi ise yaralandı.

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