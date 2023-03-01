  • BIST 5.274,18
  • Altın 1113.465
  • Dolar 18.8817
  • Euro 20.0658
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAKayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Depremde can kaybı 45 bini aştı

»
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 45 bin 89'a yükseldiğini açıkladı.
Depremde can kaybı 45 bini aştı

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir sarsıntı daha meydana geldi. 

Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığı ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Depremlerin ardından  bölgede 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 45 bin 89'a yükseldiğini açıkladı.

Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sevk edilen 358 bin 37 çadırın kurulumu tamamlandı. 11 il ve 332 noktada konteyner kentler oluşturulurken, 10 il ve 162 noktada konteyner kent kurulumları devam ediyor.

Bölgeden tahliye edilen ve kendi imkanları ile gittikleri illerde valilik veya kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıranların sayısı 1 milyon 971 bin 589'a ulaştı.

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 6 bin 368 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Ayrıca deprem bölgelerinde AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans, yerel güvenlik, yerel destek ekipleri ile gönüllüler ve saha personelinden toplam 234 bin 636 kişi bulunuyor.

Afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 18 bin 40 aracın görevi devam ediyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Karara uyarım' dedi, adaylığa yeşil ışık yaktı!28 Şubat 2023 Salı 17:15
  • Dünya Bankası: 6 Şubat depremleri Türkiye'de 34,2 milyar dolarlık hasara yol açtı28 Şubat 2023 Salı 11:00
  • Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi28 Şubat 2023 Salı 10:16
  • Çavuşoğlu: “Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır”27 Şubat 2023 Pazartesi 17:39
  • İlk defa oluyor! Reuters, Erdoğan sonrasını yazmaya başladı27 Şubat 2023 Pazartesi 17:31
  • İstanbul için seyahat uyarısı yapan ABD’den yeni açıklama27 Şubat 2023 Pazartesi 17:05
  • Erdoğan: Depremin ilk günleri için helallik istiyorum27 Şubat 2023 Pazartesi 15:50
  • Mısır’dan Türkiye’ye tarihi ziyaret!27 Şubat 2023 Pazartesi 15:35
  • Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem!27 Şubat 2023 Pazartesi 13:23
  • Belçika Sağlık Bakanı’ndan Hatay açıklaması27 Şubat 2023 Pazartesi 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti