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Depremde can kaybı yükseliyor

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İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Depremde can kaybı yükseliyor

İçişleri Bakanlığı Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), 30 Ekim'de İzmir Seferihisar açıklarında meydan gelen depremin ardından büyüklüğü 4’ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 850'den fazla artçı sarsıntının yaşandığını duyurdu.

Partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde can kaybının 58'e yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, yaralı sayısının ise 896 olduğunu duyurdu. Deprem bölgesini ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 218 kişi hastanede tedavi gördüğü, 702 kişi taburcu olduğu, yoğun bakımdaki 8 kişiden 3'ünün durumunun ciddi olduğu bilgisini verdi.

İzmir’de depremde yıkılan 8 binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Binaları hasar gören depremzedeler ve artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar dün geceyi de dışarda geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeler için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda kurulan çadır kentteki yurttaşları ziyaret etti.

Dün de İzmir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söylemişti.

Bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarına 5 bin civarında personel ile 20 arama kurtarma köpeği ile 750'den fazla araç katılıyor.

AFAD, deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların da aralıksız devam ettiğini duyurdu. Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu'nun depremzedelere tahsis edildiği, ayrıca Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına çadırların kurulduğu belirtildi.

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