Depremde enkazdan kurtarılan sekiz kedinin bakımını Ahbap Derneği üstlendi, 21’i sahiplendirildi

Ahbap Derneği, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremde yıkılan binaların enkazından kurtarılan ve Bayraklı Belediyesi’nce bakılan kedilerden sekizinin bakımını üstlendi.
AA’nın haberine göre Bayraklı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’nde bakılan sekiz kedi, derneğin çiftliğine gönderildi.
Belediye ayrıca, depremin ardından, Rehabilitasyon Merkezi’nde bakılan sahipsiz 71 evcil hayvandan 21’inin sahiplendirildiğini duyurdu.
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