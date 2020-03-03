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Depremde hasar gören evinden anteni almaya gitti; balkon çökünce hayatını kaybetti

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Depremde hasar gören evinden anteni almaya gitti; balkon çökünce hayatını kaybetti
Depremde hasar gören evinden anteni almaya gitti; balkon çökünce hayatını kaybetti

Elazığ'da depremden hasar gören evinden anten almaya giden adam balkonun çökmesi sonucu öldü

Elazığda meydana gelen 6.8'lik depremde ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya giden Murat Demir, balkonun çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. 

Olay, öğle saatlerinde, Kızılay Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Demir, Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki ağır hasar görünce boşalttığı, 2 katlı kerpiç evine televizyon antenini almaya gitti. Demir'in çıktığı balkon, anteni sökerken, bir anda çöktü. Yıkıntı altında kalan Demir'i görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Balkonun enkazından ağır yaralı kurtarılan Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Murat Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat Demir'in depremden sonra çadır kentte kalmaya başladığı öğrenildi.

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