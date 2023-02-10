  • BIST 4.505,34
  • Altın 1128.075
  • Dolar 18.8322
  • Euro 20.2175
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAProf. Ercan: 130 tane atom bombası gücünde enerji boşalttı

Depremde Hatay Arzu Apartmanı enkazından 102. saatte 5 kişi sağ olarak çıkarıldı

»
Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkım getirdi: Enkaz altındakiler için 5. günde de umutlu bekleyiş sürüyor
Depremde Hatay Arzu Apartmanı enkazından 102. saatte 5 kişi sağ olarak çıkarıldı

Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verdiklerini açıkladı. Daha önce 7 gün milli yas ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen bu 10 il için 3 ay süreyle OHAL ilan etti. OHAL kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Depremin beşinci gününde de arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiği, 74 bin 242 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kahramanmaraş depremlerindeki can kaybı sayısı, 17 bin kişinin hayatını kaybettiği 1999 Marmara Depremi'ndeki kayıp sayısını aştı.

7,7 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, yaklaşık 180 km’lik bir kırık meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Denetime tabi kamu binaları depremde yerle bir oldu. İskenderun ve Antakya’daki devlet hastaneleri, Hatay’daki polis evi, havalimanları ve otoyollar, kullanılamaz hale geldi. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları, aralıksız sürüyor.

Depremde Hatay Arzu Apartmanı enkazından 102. saatte beş kişi sağ olarak çıkarıldı. Arzu Apartmanı'ndan dün dokuz kişi ses vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Depremde can kaybı 16 bin 546'ya yükseldi09 Şubat 2023 Perşembe 20:54
  • 87. saatte yeni mucize: Kahramanmaraş'ta inanılmaz kurtuluş09 Şubat 2023 Perşembe 20:51
  • İstanbul’daki hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi09 Şubat 2023 Perşembe 20:10
  • Isıas Otel'den acı haber, Duygu Kalaycı ve kızı Lavin Kalaycı kurtarılamadı09 Şubat 2023 Perşembe 17:49
  • Çavuşoğlu:Umut ediyorum ki sabaha kadar devam edecek çalışmalarla hızlı sonuçlar alacağız09 Şubat 2023 Perşembe 17:15
  • Avustralya’nın Victoria eyaletinden depremzedelere 1 milyon dolar yardım09 Şubat 2023 Perşembe 17:11
  • Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 170'e ulaştı09 Şubat 2023 Perşembe 16:55
  • Çavuşoğlu: Şu ana kadar biri canlı olmak üzere 29 kişiye ulaşıldı09 Şubat 2023 Perşembe 16:13
  • Dursun Oğuz: Adıyaman’da kesintisiz çalışmalara devam ediyoruz09 Şubat 2023 Perşembe 14:27
  • Depremlerde can kaybı 14 bin 14'e yükseldi09 Şubat 2023 Perşembe 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti