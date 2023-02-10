Depremde Hatay Arzu Apartmanı enkazından 102. saatte 5 kişi sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkım getirdi: Enkaz altındakiler için 5. günde de umutlu bekleyiş sürüyor

Pazartesi (6 Şubat) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13.24'te de Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde büyük yıkıma neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verdiklerini açıkladı. Daha önce 7 gün milli yas ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen bu 10 il için 3 ay süreyle OHAL ilan etti. OHAL kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Depremin beşinci gününde de arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiği, 74 bin 242 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kahramanmaraş depremlerindeki can kaybı sayısı, 17 bin kişinin hayatını kaybettiği 1999 Marmara Depremi'ndeki kayıp sayısını aştı.

7,7 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, yaklaşık 180 km’lik bir kırık meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Denetime tabi kamu binaları depremde yerle bir oldu. İskenderun ve Antakya’daki devlet hastaneleri, Hatay’daki polis evi, havalimanları ve otoyollar, kullanılamaz hale geldi. Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları, aralıksız sürüyor.

Depremde Hatay Arzu Apartmanı enkazından 102. saatte beş kişi sağ olarak çıkarıldı. Arzu Apartmanı'ndan dün dokuz kişi ses vermişti.