Depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının isimleri

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının sayısı 15’e yükseldi.
İşte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri
Hatay’daki Saray Otel’de FATMA - ATAY ARKAN
Hatay’da, Kırıkhan Öğretmenevi’nde AMAÇ ARNAVUTOĞLU
Hatay’da MEHMET GÜLEN
Hatay'da ŞEYMA - POYRAZ KÖSE
Kahramanmaraş’ta ARDA, ELİF, İLKNUR AKBABA
Adıyaman’da İsias Otel’de
PAMİR KONUKLU
İBRAHİM YAKULA
DORUK AKIN
DUYGU - LAVİN KALAYCI
ÖZGÜR İÇME
DORUK AKIN
FAHRI ARKAR
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