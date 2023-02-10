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Depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının isimleri

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İşte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri
Depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının isimleri

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının sayısı 15’e yükseldi.

İşte hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri

Hatay’daki Saray Otel’de FATMA - ATAY ARKAN

Hatay’da, Kırıkhan Öğretmenevi’nde AMAÇ ARNAVUTOĞLU

Hatay’da MEHMET GÜLEN

Hatay'da ŞEYMA - POYRAZ KÖSE

Kahramanmaraş’ta ARDA, ELİF, İLKNUR AKBABA 

Adıyaman’da İsias Otel’de 

PAMİR KONUKLU

İBRAHİM YAKULA

DORUK AKIN

DUYGU - LAVİN KALAYCI

ÖZGÜR İÇME

DORUK AKIN

FAHRI ARKAR

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