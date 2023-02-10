Depremde hayatını kaybedenlerin cenazeleri bu sabah adaya gelmeye başladı

Depremde hayatını kaybedenlerin cenazeleri bu sabah adaya gelmeye başladı.

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında cansız bedenlerine ulaşılan cenazelerimiz KKTC’ye getirilmeye başlandı.

Ülkemize uçakla gelen 7'si öğrenci 2'si öğretmen ve biri veli olan 10 cenazemiz, Lefkoşa morguna götürülecek.

Bu arada, Gazimağusa Belediyesi cenazelerin tamamı için mezarlıkta “Deprem Şehitliği” alanı hazırladı. Yaşamını yitirenler oraya defnedilecek.

Diğer belediyelerden cenaze arabası talep edildi; tüm belediyeler defin işlemleri için ortak çalışacak.