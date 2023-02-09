Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 170'e ulaştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının16 bin 170 olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının16 bin 170 olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremden etkilenen Osmaniye'yi ziyaret eden Erdoğan, "Bu depremler 10 büyük ilimizde çok büyük yıkımlara sebep olmuştur. Osmaniye'miz de depremin vurduğu şehirlerdir. Şu an itibariyle depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 170'e ulaştı. Yaralılarımız ise 64 bin 194'e ulaştı. Yıkılan bina sayısı 6 bin 44. Osmaniye'de ise 326 bina yıkılmış, 877 vatandaşımız vefat etmiş 2 bin 220 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma yardım çalışmalarına destek veriyor.

İster istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşımız devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Sayıları 100 binlerce ifade edecek kişi çalışmalarda görev aldı. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık ve öyle zannediyorum ki 1 saat içerisinde parlamento kararını verecektir.

Enkazın kaldırılmasının ardından inşallah 1 yıl içinde depremin yaşandığı şehirlerimizi hatırlayın biz yeni baştan inşa ettik. Van, Malatya, Elazığ, İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik. Antalya ve Muğla yangınlarında bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde bu iktidar, bu hükümet bunları gerçekleştirdi. İnşallah 1 yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz.

Bu geçiş sürecinde de 10'ar bin lira depremzedelere destek veriyoruz. Bunların tespitleri yapılıyor. 1 yıl içerisinde de inşallah konutlarımızı bitireceğiz.

En önemli adımlardan bir tanesi de talep edenlere, kabul edenlere, Antalya ve Alanya'da otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. THY uçakları da buralara seferler düzenleyecektir."