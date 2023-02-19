Depremde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili tutuklu sayısı 133'e çıktı

Anadolu Ajansı (AA), Gaziantep'te depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın müteahhitleri Ali Emre ile Ahmet Yıldız’ın tutuklandığını bildirdi.
Böylece ajansa göre binalarla ilgili olarak tutuklanan kişi sayısı 133’e çıktı. Daha önce 131 kişinin tutuklandığı bildirilmişti.
AA, Adıyaman Gölbaşı’nda depremde yıkılan Huzur Apartmanı’nın müteahhidi Yıldıray Varki’nin yurt dışına çıkacağı sırada İstanbul Havalimanı’nda durdurulduğunu da bildirdi.
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