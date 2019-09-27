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Depremden sonra telefonlar kilitlendi! Vatandaşlardan büyük tepki

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Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi.
Depremden sonra telefonlar kilitlendi! Vatandaşlardan büyük tepki

Depremin ardından GSM hatlarında yoğunluktan dolayı iletişim sağlanamadı. Vatandaşlar da bu duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi. 17 Ağustos depreminde de buna benzer bir durum yaşanmıştı. Üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen yine aynı sorunla karşı karşıya kalındı.

Depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşiyor. Telefonlar yavaş yavaş normale dönerken bir GSM operatöründen de açıklama geldi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Telefon hatlarının kilitlenmesine vatandaşlarda sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi. Bir çok vatandaş deprem gerçeğiyle yaşayan İstanbul’un 1999 depreminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ hazırlıklı olmadığını söyledi. GSM uzmanları ise hatlarda ani yüklemeden dolayı oluşan yoğunluğun çaresini bulmanın teknolojik olarak çok zor olduğunu ifade ediyor. 

TURKCELL AÇIKLAMA YAPTI

GSM operatörü Turkcell konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Turkcell açıklamasında, “Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet vermektedir. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun.” ifadelerine yer verdi.

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