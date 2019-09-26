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Depreme canlı yayında yakalanan sunucular (video)

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Depreme canlı yayında yakalanan sunucular
Depreme canlı yayında yakalanan sunucular (video)

AFAD'a göre 5.8 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'un her yerinde hissedilen deprem 'Büyük İstanbul Depremi'ni hatırlattı ve vatandaşlarda korku yarattı.

28 artçısının olduğu 8 kişinin de hafif yaralandığı depreme, kimi okulda, kimi evde, kimiyse iş yerinde yakalanırken o esnada canlı yayın sunanlar da vardı.

Deprem esnasında canlı yayında olan NTV, CNN TÜRK, STAR TV, HABERTÜRK, ve TRT sunucuları tek bir videoda bir araya getirildi.

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