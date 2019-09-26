Depreme canlı yayında yakalanan sunucular (video)

AFAD'a göre 5.8 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'un her yerinde hissedilen deprem 'Büyük İstanbul Depremi'ni hatırlattı ve vatandaşlarda korku yarattı.
28 artçısının olduğu 8 kişinin de hafif yaralandığı depreme, kimi okulda, kimi evde, kimiyse iş yerinde yakalanırken o esnada canlı yayın sunanlar da vardı.
Deprem esnasında canlı yayında olan NTV, CNN TÜRK, STAR TV, HABERTÜRK, ve TRT sunucuları tek bir videoda bir araya getirildi.
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