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Depremin ardından Gazimağusa Türk Maarif Koleji eğitime başlıyor

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Depremin ardından Gazimağusa Türk Maarif Koleji eğitime başlıyor
Depremin ardından Gazimağusa Türk Maarif Koleji eğitime başlıyor

Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde yarın yeni dönemin ilk ders zili çalacak.

Okulun ilk ders gününde elbetteki dersten çok depremde hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin acısı yaşanacak.

Okulda yarın neler yapılacağı konusunda okul müdürü Savaş Moralı BRT’ye bilgi verdi.

Moralı sabah öğrencilere yapacağı kısa konuşmanın ardından öğrenci ve öğretmenleri 8.30’a kadar serbest bırakarak birbirlerine sarılarak destek olmalarına fırsat vereceklerini söyledi.

8.30 dan 10:00’a kadar sınıflarda sohbet şeklinde zaman geçirileceğini söyleyen Savaş Moralı 10:00’dan itibaren de mümkün olduğunca ders yapılacağını kaydetti.

Moralı sağlık personeli ve ambulans ile birlikte psikolojik danışmanların da okulda hazır bulunacağını vurguladı.

 

Kaynak : BRTK

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