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Depremle ilgili ad-hoc komitesi, İSİAS Otel ile ilgili yargı sürecinin geldiği aşama hakkında açıklama yaptı

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Türkiye’deki yargı sürecinin geldiği aşamayla ilgili açıklamada bulunarak, “komitenin yargı sürecinin her safhasını yakından takip ettiklerini” vurguladı.
Depremle ilgili ad-hoc komitesi, İSİAS Otel ile ilgili yargı sürecinin geldiği aşama hakkında açıklama yaptı

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felaket sonrası 35 Şampiyon Meleğimizi Adıyaman’da İsias Otel enkazında kalplerimize gömdükten sonra mecliste oluşturduğumuz, her parti ve bağımsız vekillerimizin yer aldığı özel komitemiz, Türkiye’deki yargı sürecinin her safhasını yakından takip etmektedir” ifadelerine yer verildi.

“İDDİANAMEDE, SANIKLARIN TEKNİK ŞARTLARA AYKIRI DAVRANDIKLARI VE BU NEDENLERLE BİNANIN YIKILMASINDA KUSURLARININ BULUNDUĞU KAYDEDİLDİ”

Açıklamada, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Şubesi Soruşturma Bürosu’nun, iddianameyi 17 Kasım 2023 tarihinde dosyaladığı belirtilerek, “İddianamede, sanıkların binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edilerek, bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davrandıkları ve bu nedenlerle binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedilmiştir. Bu iddianame ile soruşturma sürecinin büyük bir aşaması tamamlanmıştır ve yakın bir zamanda duruşma (kovuşturma) aşamasına geçilmesi planlanmaktadır” denildi.

“BİLİRKİŞİ RAPORUNDA, USULSÜZLÜKLER VE HUKUKA AYKIRILIKLAR TESPİT EDİLEREK İFADE EDİLDİ”

İddianame aşamasına gelinceye kadar komitenin, Türkiye Cumhuriyetine giderek konu ile ilgili bakanlar, milletvekilleri ve savcılar ile görüşmeler yaptığını ve meseleyi takip ettiği belirtilen açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

“İddianamenin dosyalanmasından kısa bir süre önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilirkişi Raporu soruşturma dosyasına girmiştir. Bilirkişi raporunda, binanın proje yapı ve denetleme aşamalarındaki eksiklikleri, kullanılan malzemelerin kalitesizliği ve yetersizliği ile binanın izin aşamasındaki usulsüzlükler ve hukuka aykırılıklar tespit edilerek ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandığı cihetle, kısa bir süre içerisinde yargılama sürecinde yeni bir safha olan duruşma (kovuşturma) aşamasına geçilecektir. Bu süreçte de, komitemiz davanın görüleceği mahkemede, davanın her aşamasında hazır bulunarak Şampiyon Meleklerimiz için adalet tecelli edene ve hak mücadelesinde mahkemenin adil bir sonuca ulaşacağı güne kadar davayı takip etmeye devam edecektir.”

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