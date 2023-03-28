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Depremle ilgili kaynak yaratma amaçlı yasa önerisi Meclis’ten geçti

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Depremle ilgili kaynak yaratma amaçlı yasa önerisi Meclis’ten geçti
Depremle ilgili kaynak yaratma amaçlı yasa önerisi Meclis’ten geçti

Depremle ilgili kaynak yaratmak amacıyla hazırlanan “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan  oy çokluğuyla geçti.

Kamuyla özelde maaş kesintisinin yansıra ek vergi öngören yasa önerisi, 26 olumlu, 7 ret oyla kabul edildi. 16 milletvekili oylamaya katılmadı.

 

Yasanın madde madde görüşülmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Tufan Erhürman, yasa önerisinde öngörülen değerlendirme ve izleme komisyonunda 8 kişi olduğunu belirterek başkanın ayırt edici oyu olmasını ve alınan kararların da bakanlar kurulunun onayına tabi olması nedeniyle komisyondaki kişilerin etkisizleştirildiğini söyledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da konuşmasında, ellerinde metin olmadığı için değişiklik önerisi yapılan maddeleri bilemediklerini kaydederek, her türlü ödeme dendiğinden bu ay ödenecek bayramlık ödemeleriyle bu ay üst dilime geçileceğine işaret etti.

Yasa maddesinde öngörülen özel sektör çalışanları maaş kesintilerinin yapılamayacağını iddia eden Barçın, mevduatlarla ilgili kesintilerin sadece faiz üzerinden olacağını ancak 100 bin sınırı getirildiğinden insanların birden çok hesap açarak, bundan kaçınacağını söyledi.

-Erhürman

CTP Milletvekili Tufan Erhürman “gelirin unsurlarından kesinti” ifadesini anlamadığını belirterek, yasa önerisindeki maddelerin çoğunun Türkçe açısından anlaşılmaz olduğunu savundu.

Erhürman, 15 bin üzerinde maaş alanlardan nisan ayında yapılacak kesintilerin ardından insanların sonraki aylar için de isterlerse kesinti talebinde bulunabileceğini hatırlatarak, başka bir sıkıntının da yasanın bazı maddelerinin yasanın ortadan kalkmış olması gereken zamanda hayata geçirilmesini öngörmesini eleştirdi.

Ek vergiler ve ek maliyetlerin hayat pahalılığı olarak yansımasından büyük endişe duyduğunu vurgulayan Erhürman, yasanın geneline hayır diyeceklerini yineledi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, özel sektörde yapılacak kesintilerin usulüne uygun yapılacağından nasıl emin olduğunu sorarak, maaş ve benzerleri ifadesindeki benzerin ne olduğunu anlamadığını ve yasayı yapanların da anladığından şüphe duyduğunu kaydetti.

Yasa önerisinin madde madde görüşülüp oylanmamasının ardından geneli oylandı ve yasa önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurul daha sonra bugünkü çalışmasını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın yeniden toplanacak.

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