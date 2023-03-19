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Depremlerde can kaybı 49 bin 589'a yükseldi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Depremlerde can kaybı 49 bin 589'a yükseldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Oktay, şu ana kadar enkazların yaklaşık yüzde 22'sinin kaldırıldığını açıkladı.

Oktay, Şanlıurfa'da dün gece şebeke suyu arıtma tesisinin tam kapasite devreye alındığını beliterek, "Abonelerin yüzde 50'sine su ulaştı. Bu gece tamamına ulaşacak." dedi.

"82,4 MİLYAR LİRA AFAD'A YATIRILDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirasınin AFAD hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

"345 BİN VATANDAŞ İKAMETGAH DEĞİŞİMİ YAPTI"

Oktay, şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını bildirdi.

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