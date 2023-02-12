Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 617'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 617'ye yükseldiğini duyurdu.
Oktay'ın açıklamaları şöyle:
131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken salgın hastalıkların önüne geçmek son derece önemli. Önlemleri alıyoruz. Salgın hastalıkları önleyici her türlü tedbir çok hızlı olarak alınmakta.
Gerek çadır gerek ısıtıcılar gerek battaniyeler iyi durumda. Tedarikler tüm hızıyla devam etmekte.
Tahliye operasyonlarımız devam ediyor.
Yoğun bir odun ve kömür yardımı yapmaya başladık.
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