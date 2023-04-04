Depremzedelerin Başına Bu da Geldi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Hatay Samandağ’da tüm uyarılara rağmen yeniden inşa faaliyetleri başladı. Felaketten kurtulan depremzedeler, yaşam alanlarındaki enkaz kaldırma, yıkım-taşıma-boşaltma faaliyetlerine tepki gösteriyor. Samandağ’da asbest tehlikesine karşı direnen depremzedelere jandarma sert müdahale etti. Bazı depremzedeler, yaka paça gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın büyük bir bölümü yıkıma uğradı. İktidar, şehirlerin alelacele yeniden inşası için ısrarını sürdürse de uzmanlar tehlikeye dikkat çekiyor Artçı sarsıntılar sürerken inşaata başlamanın tehlike olduğunun belirtilmesinin yanı sıra alelacele kaldırılan bina enkazları da depremzedelerin yaşam alanlarına zehirli kimyasallar saçıyor.

Hatay Samandağ’da depremzedelerin yaşam alanlarına, sulak alanlara, dere yataklarına, zeytinliklere ve tarım arazilerine dökülen hafriyatlar asbest tehlikesini de beraberinde getiriyor. Enkazdan kurtulan depremzedeler ise ‘zehirlenmek istemiyoruz’ diyerek bölgede direnişini sürdürüyor.

Öte yandan, jandarma tarafından yaşam alanlarını korumaya çalışan depremzedelere sert bir şekilde müdahale edildi. Depremzedeler, gözaltına alındı.