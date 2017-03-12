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Depresyon ilaçları zararlı mı?

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Depresyon ilaçları zararlı mı?
Depresyon sorununun çığ gibi büyüdüğü günümüzde antidepresan ilaçların tüketimi de hızla artıyor. Üstelik bu ilaçlar genellikle eş dost tavsiyesiyle kullanılıyor. Bu yüzden de fazla kilolar, kabızlık ve cinsel isteksizlik gibi sorunlar kaçınılmaz oluyor…

Depresyon sorununun çığ gibi büyüdüğü günümüzde antidepresan ilaçların tüketimi de hızla artıyor. Üstelik bu ilaçlar genellikle eş dost tavsiyesiyle kullanılıyor. Bu yüzden de fazla kilolar, kabızlık ve cinsel isteksizlik gibi sorunlar kaçınılmaz oluyor…

Dünyada kullanımı giderek artan antidepresan ilaçlar genellikle isteksizlik, umutsuzluk, kaygı ve kendini kötü hissetme gibi durumlarda kullanılıyor. Türkiye'de ise aile hekimlerinin yazdığı antidepresan ilaç miktarı son iki yılda yüzde 150 oranında arttı.Antidepresan ilaçlar mutlaka hekim tarafından reçete edilmelidir. Arkadaş, komşu tavsiyesiyle bu tür ilaçlar kullanılmamalıdır. Bu tür ilaçların etkilerinin bir ay kadar sonra ortaya çıkacağı bilinmelidir. Bu süreçte kişinin kullanmakta olduğu diğer ilaçları doktoruna mutlaka ayrıntılı bir şekilde söylemesi gerekir. Çünkü hastanın kullandığı diğer ilaçlar, alkol, sigara hatta beslenme düzeni bu ilaçların etkisini değiştirebilir. Antidepresan ilaçlar en az altı ay kullanıldığında tedavi edici özelliği olan ilaçlardır. Yeşil reçeteyle yazılan ilaçlar hariç antidepresanlar bağımlılık yapmaz. Doktor ve psikologla işbirliği yapıldığında oldukça yararlı olan bu grup ilaçlar, çok fazla beklentiyle gelişigüzel kullanıldığında zararlı olabilir. Egzersizle birlikte kullanıldığında olumlu etkilerinin daha sık ve yoğun olduğu ortaya konmuştur.

u gıdalara dikkat!

Antidepresan ilaçları kullanırken beslenme düzenine de dikkat edilmelidir. Peynir, şarap, işlenmiş et ürünleri ve turşu gibi gıdalardan uzak durulmalıdır. Aksi takdirde tansiyon yüksekliği, taşikardi ve hatta kalp krizi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Çok sık kullanılan ağrı kesici ve romatizmal ilaçlar da antidepresanların etkinliğini azaltır. Doğum kontrol hapları ise bu ilaçların etkinliğini artırabilir. Antidepresan ilaçlar bazı tansiyon ve diyabet ilaçlarının, antibiyotiklerin etkinliğini değiştirebilir.

Yan etkileri nelerdir?

En sık yan etkileri arasında kilo alımı, uyku sorunları, iştahsızlık, bulantı, kabızlık ve cinsel isteksizlik vardır. Antidepresan ilaçlar cinsel hayatı etkileyebilir fakat gündelik iş yaşamına engel olmaz.

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