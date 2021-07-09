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Depresyon nedir? Belirtileri nelerdir?

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Depresyon, ruh halini, düşünceleri ve davranışları değil, aynı zamanda vücudu da etkiler. Depresyon vücutta sırt ağrısı, mide ağrıları, baş ağrıları ile ifade edilebilir
Depresyon nedir? Belirtileri nelerdir?

Depresyon, ruh halini, düşünceleri ve davranışları değil, aynı zamanda vücudu da etkiler. Depresyon vücutta sırt ağrısı, mide ağrıları, baş ağrıları ile ifade edilebilir; Ayrıca, depresyondan muzdarip bir kişinin bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olabiliyor.

Depresyon belirtileri nelerdir?

Depresyonun en yaygın belirtisi, yorgunluktur. Diğer belirtileri ise:

  • Enerji eksikliği
  • Huzursuzluk
  • Uyku sorunları (az uyumak veya fazla uyumak)
  • Kilo kaybı
  • Kilo alımı
  • Cinsel ilginin azalması veya kaybı
  • Baş ağrısı
  • Sırt ağrısı
  • Mide ağrısı
  • Sık sık ağlamak
  • Aileden uzaklaşmak
  • Sürekli başarısızlık duygusu
  • Azalmış benlik saygısı
  • İşte konsantre olma zorluğu
  • Karar verememe

Depresyonu yenmenin yolları nelerdir?

Psikolojide yer alan “Tanım olmadan anlam olmaz” sözünden yola çıkarak öncelikle hasta depresyonda olduğunu bilmelidir. Bu hastalığı tanımlamalı, bu hastalığı kabul etmelidir. Hastalığı kabul eden kişi, hastalığa sebep olan şeyleri bulmalı, o şeyleri iyi analiz etmelidir. Kişiyi üzen, kişinin canını sıkan her ne varsa bunlar iyi bir şekilde tespit etmelidir. Depresyonun yenmenin en büyük yolu, yalnızlığı sonlandırmaktadır. Hasta, her neden ötürü yalnızlığa sürüklendiyse bunu psikoloğa/psikiyatrıya, eşine, dostuna, annesine/babasına “anlatmalıdır”. Yalnızlığa set çekmeli, insanlar içine karışmalıdır.

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