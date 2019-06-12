Depresyon (majör depresif bozukluk veya klinik depresyon) yaygın ancak ciddi bir ruh hali bozukluğudur. Uyumak, yemek yemek veya çalışmak gibi günlük aktivitelerinizi etkileyen ciddi semptomlara neden olur. Peki, depresyon türleri nelerdir?

Herkes derin üzüntü ve keder dönemlerinden geçer. Bu duygular genellikle koşullara bağlı olarak birkaç gün veya hafta içinde kaybolur. Ancak iki haftadan fazla süren ve fonksiyon yeteneğinizi etkileyen derin üzüntü, bir depresyon belirtisi olabilir. Peki, depresyon türleri nelerdir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

DEPRESYON BELİRTİLERİ

Sık görülen depresyon belirtilerinden bazıları şunlardır:

– Derin üzüntü durumları

– Karanlık ruh halleri

– Değersizlik veya umutsuzluk duyguları

– İştah değişiklikleri

– Uyku değişiklikleri

– Enerji eksikliği

– Konsantre olamamak

– Normal aktiviteleri yerine getirmekte zorluk

– Zevk almak için kullandığınız şeylere ilgi eksikliği

– Arkadaşlardan uzaklaşma

– Ölüm ya da kendine zarar verme düşünceleri ile meşgul olma

Depresyon herkesi farklı şekilde etkiler ve bu semptomların sadece bazılarına sahip olabilirsiniz. Yukarıdaki belirtilerden başka belirtiler de olabilir. Bu belirtilerden bazılarının depresyona girmeden zaman zaman normal olduğunu da unutmayın.

Fakat günlük yaşamınızı etkilemeye başlarlarsa, depresyonun bir sonucu olabilirler.

Pek çok depresyon türü var. Bazı ortak semptomlar görülebilirken, aynı zamanda da bazı temel farklılıkları vardır.

DEPRESYON TÜRLERİ

1- Major depresyon

Major depresyon ayrıca major depresif bozukluk, klasik depresyon veya unipolar depresyon olarak da bilinir. Bu durum psikozun eşlik ettiği depresyon ile karakterizedir. Psikoz, var olmayan şeyleri hissetmekle ilgili sanrıları, yanlış inançları ve gerçeklikten kopmayı ya da halüsinasyonları içerebilir.

2- Kalıcı depresif bozukluk (ayrıca distimi de denir)

en az iki yıl süren depresif bir ruh halidir. Kalıcı depresif bozukluk tanısı konan bir kişi, daha az ciddi semptomların süreleri ile birlikte majör depresyon atağı geçirebilir, ancak semptomların kalıcı depresif bozukluk olarak kabul edilmesi için iki yıl sürmesi gerekir.

3- Doğum sonrası depresyon (Perinatal depresyon)

Peripartum başlangıcı ile klinik olarak majör depresif bozukluk olarak bilinen perinatal depresyon , hamilelik sırasında veya doğumdan sonraki dört hafta içinde ortaya çıkar. Genellikle doğum sonrası depresyon denir. Ancak bu terim sadece doğumdan sonra depresyon için geçerlidir. Hamileyken perinatal depresyon oluşabilir. Hamilelik ve doğum sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler beyinde ruh hali değişimlerine neden olan değişiklikleri tetikleyebilir. Doğum sonrası depresyonu çok yaygındır ve doğum yapan her yüz kadından 10-15'ini etkiler. Doğum sonrası depresyon belirtileri her depresyonla aynıdır. Bunlar, kendini kötü hissetme ve genelde günlük hayatta olan şeylere karşı isteksizliktir. Tek farklılık, bu belirtilerin doğumdan sonraki ilk üç ay içinde ortaya çıkmasıdır. Bazan, daha sonra başlayan bir doğum sonrası depresyonu yaşamak mümkündür, ancak belirtiler doğumdan bir yıl kadar sonra görülürse, buna doğum sonrası depresyon demek güçtür.

4- Psikotik depresyon

Bir kişinin ciddi bir depresyona ek olarak, rahatsız edici yanlış sabit inançlara (sanrılara) sahip olmak veya başkalarının duyamayacağı veya göremeyeceği şeyleri duymak (halüsinasyonlar) duymak veya duymak gibi bir tür psikoz olduğunda oluşur. Psikotik semptomlar tipik olarak suçluluk, yoksulluk veya hastalık sanrıları gibi depresif bir “temaya” sahiptir.

5- Mevsimsel afektif bozukluk

Doğal güneş ışığının daha az olduğu kış aylarında, depresyon başlangıcı ile karakterizedir. Bu depresyon genellikle ilkbahar ve yaz aylarında yükselir. Tipik olarak sosyal geri çekilme, artan uyku ve kilo alma ile birlikte kış depresyonu mevsimsel afektif bozuklukta her yıl tekrarlama eğilimindedir.

5- Bipolar Bozukluk

Manik depresyon olarak da bilinen Bipolar Bozukluk, döngüsel ruh durumu değişiklikleri ile tanımlanır. Depresyon dönemleri kontrol edilemeyen davranışları, aşırı hareketliliği, hızlı konuşmayı ve az uyumayı ya da hiç uyumamayı içeren manik epizodlarla yer değiştirir. Tipik olarak, bir aşırı moddan diğerine geçiş derecelidir. Her bir manik veya depresif dönem en azından bir kaç hafta sürebilir. Bipolar bozukluğu olan birisi depresyonda olduğunda major depresyonun genel belirtilerini gösterir. Yine de, bipolar depresyonun tedavisi daha başkadır. Antidepresanlar bipolar depresyonu daha kötü yapabilir.

6- Durumsal depresyon

Durumsal depresyon klinik depresif duygudurum ile giden uyum bozukluğu olarak bilinen, pek çok açıdan majör depresyon gibi görünür.

Ancak, aşağıdaki gibi belirli olaylar veya durumlar tarafından tetiklenir:

– Sevilen birinin ölümü

– Ciddi bir hastalık veya hayatı tehdit eden başka bir olay

– Boşanma davası veya çocuk velayeti sorunları

– Duygusal ya da fiziksel olarak kötü niyetli ilişkilerde bulunmak

– İşsiz olmak ya da ciddi finansal zorluklarla karşılaşmak

– Yasal sıkıntılarla karşı karşıya kalmak

Elbette, bu gibi olaylar sırasında üzgün ve endişeli hissetmek normaldir. Hatta etrafınızdaki kişilerden uzaklaşmak bile. Ancak durumsal depresyon, bu duygular kendinizi tetikleyici olayların sebep olduğu durumlardan farklı şekilde hissetmeye başladığında ve günlük yaşamınıza müdahale ettiğinde ortaya çıkar.

Durumsal depresyon belirtileri ilk olayın üç ayı içinde başlamaya eğilimlidir ve şunları içerebilir:

– Sık ağlama

– Üzüntü ve umutsuzluk

– Kaygı

– İştah değişiklikleri

– Uyumakta zorluk

– Ağrı ve sızılar

– Enerji eksikliği ve yorgunluk

– Konsantre olamamak

– Sosyal geri çekilme

DEPRESYONU ÖNLEMEK İÇİN BAZI ADIMLAR

Depresyonu önlemenin kesin bir yolu yok. Ancak, bu stratejiler yardımcı olabilir.

– Direncinizi ve özgüveninizi artırmak ve de stresi kontrol etmek için adımlar atın.

– Zorlu hava koşullarında size yardımcı olmak için özellikle kriz zamanlarında ailenize ve arkadaşlarınıza ulaşın.

– Depresyonun kötüleşmesini önlemeye yardımcı olmak için sorunun ilk işareti ya da işaretlerinde tedavi olun.

– Semptomların nüksetmesini önlemek için uzun süreli bakım tedavisi almayı düşünün.

DEPRESYON TEDAVİSİ

Depresyon tedavi edilebilir bir ruhsal hastalıktır. İlaçlar ve psikoterapi, depresyonu olan birçok kişi için etkilidir. Öncelikli olarak doktorunuz veya psikiyatrınız semptomları hafifletmek için ilaçlar yazabilir. Bununla birlikte, depresyonu olan birçok kişi bir psikiyatr, psikolog veya diğer ruh sağlığı uzmanından yardım almalıdır. Şiddetli depresyonunuz varsa, hastanede kalmanız gerekebilir veya belirtileriniz iyileşene kadar ayakta tedavi programına katılmanız gerekebilir.

Psikoterapi

Depresyon için psikolojik veya konuşma terapileri bilişsel-davranışçı terapi (CBT), kişilerarası psikoterapi ve problem çözme tedavisini içerir. Hafif depresyon vakalarında, tedavi için ilk seçenek psikoterapilerdir; Orta ve ağır vakalarda diğer tedavilerle birlikte kullanılabilirler.

İlaçlar

Depresyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden bir de ilaç tedavisidir. Antidepresanlar, depresyonu tedavi eden ilaçlardır. Beyninizin ruh halinizi veya stresi kontrol eden bazı kimyasalları kullanma şeklini geliştirmeye yardımcı olabilirler. Belirtilerinizi iyileştiren ve yönetilebilir yan etkileri olan birini bulmadan önce, birkaç farklı antidepresan ilacı denemeniz gerekebilir. Antidepresanların etkileri 2 ila 4 hafta içerisinde görülmeye başlar. Antidepresan almaya başlarsanız, doktorunuza danışmadan bırakmayın. Bazen antidepresan kullanan insanlar kendilerini daha iyi hissettiklerinde ilaçları kendi başlarına almayı bıraktığında tekrar depresyona girebilirler.

Egzersiz ve diğer tedaviler

Aerobik egzersiz, endorfin seviyelerini yükselttiğinden ve ruh haliyle ilgili olan nörotransmiteri norepinefreni uyardığından hafif depresyona yardımcı olabilir.

Beyin stimülasyon terapileri – elektrokonvülsif tedavi dahil – depresyonda da kullanılır. Tekrarlayan transkraniyal manyetik stimülasyon beyne manyetik atımlar gönderir ve majör depresif bozuklukta etkili olabilir.

Elektrokonvülsif tedavi

İlaç tedavisine cevap vermeyen şiddetli depresyon vakaları elektrokonvülsif tedaviden (ECT) yarar görebilir; bu özellikle psikotik depresyon için etkilidir.