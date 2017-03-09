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Depresyona İyi Gelen Ev Yapımı İçecek!

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Depresyona İyi Gelen Ev Yapımı İçecek!
Günümüzde çoğumuz depresyondan muzdaribiz...Depresyonda olmak çok zordur, çünkü zihinsel sağlığınızı etkiler. Her şey ters gidiyor gibi hissettirir. Bu durum, sağlığınız için oldukça önemli olan kendinize verdiğiniz değeri etkiler.

Diğer taraftan, eğer kişi şiddetli bir depresyondan geçiyorsa intiharı bile düşünebilir. Herkes bilmeli ki, bu durum değiştirilebilir ve size yardımcı olabilecek birileriyle konuşabilirsiniz. Sorunlarınız hakkında konuşabileceğiniz yakın birilerini bulmak hayatınızı olumlu yönde etkiler.

 

Depresyon semptomları;

Sürekli mutsuz olmak
Yüksek derecede kaygı hissi
Boşluk hissi
Değersiz ve umutsuz hissetmek
Sürekli kendini suçlu hissetmek
Huzursuzluk hali ve kolayca sinirlenmek
Süregelen yorgunluk
Konsantre olmada zorluk çekme
Kolay kararları vermekte zorlanma
İnsomnia veya aşırı uyuma gibi uyku problemleri
İntihar düşüncesi
İntihara kalkışmak

Eğer depresyondaysanız, bu zerdeçal limonatasını kesinlikle denemelisiniz. Size zor zamanlarda yardım edecek olan zerdeçalli limonata, ruh halinizi iyileştirmek için mükemmel bir seçenek.

Zerdeçal, içeriğindeki kurkumin isimli bileşen sayesinde kansere karşı etkisi ve Alzheimer's hastalığının tedavisine yardımcı olduğu kanıtlanmış bir baharat.

Bu muhteşem baharat, antioksidanlarla dolu olup iltihap karşıtı, anti bakteriyel ve anti virütik özelliklere sahip.

Zerdeçal limonatanın sağlık açısından başka faydaları da var. Bunlar arasında; vücudunuzu zehirlerden arındırmak (detoks), enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmek, eklemlerinizdeki iltihaplanmayı azaltmak ve kireçlenmeyi önlemeye yardımcı olmak gibi özellikleri sayılabilir. Zerdeçallı limonata aynı zamanda kalp krizi ve diğer birçok kardiyovasküler rahatsızlık riskini de azaltma özelliğine sahip.

Ev Yapımı Zerdeçal'li Limonata Tarifi

Malzemeler

4 su bardağı soğuk içme suyu
2 yemek kaşığı taze rendelenmiş veyaa toz zerdeçal
4 yemek kaşığı %100 akçaağaç şurubu veya çiğ doğal bal
İsteğe göre, 1 adet kan portakal suyunu da ilave edebilirsiniz
1/2 adet limonun suyu

Hazırlanışı
Tüm malzemeleri küçük bir sürahiye koyun.
Homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın.
Dilerseniz içeceğinizi limonu dilimiyle dekore ederek servis yapın.

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