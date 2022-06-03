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SON DAKİKADepresyona yol açan faktörler nelerdir?

Depresyona yol açan faktörler nelerdir?

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Psikolog ve Aile Danışmanı Rojin Nazik konu hakkında bilgiler verdi.Depresyon (majör depresif bozukluk) nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır.
Depresyona yol açan faktörler nelerdir?

Depresyona yol açan başlıca faktörler nelerdir? 

Depresyon, ya da tıbbi adıyla majör depresyon, beyin kimyasının ve bazı beyin işlevlerinin ciddi olarak bozulduğu, ayrıca beyin bölgelerinin bazı bölümlerinin de hacimsel olarak küçülmesine yol açan bir durumdur. Depresyon, karmaşık bir süreç ve çok girift etkileşimler sonucu ortaya çıkar. Kalıtım, çocuklukta yaşanan olumsuz olaylar, erişkin dönemdeki stres veren yaşam olayları, çevresel ve biyolojik etkenler, depresyonda rol oynayan faktörlerdendir. 

 

 

Depresyon hangi belirtilerle görülmektedir? 

Az önce bahsettiğimiz, kişinin sinir sisteminde meydana gelen bu değişiklikler, depresyon belirtilerini ortaya çıkartmaktadır. Yaşam enerjisinin azalması, hayattan zevk alma kapasitesinde düşüş, uyku ve iştahın bozulması, zihnin yavaş çalışması, depresyonla meydana gelen biyolojik değişikliklerin sonucunda ortaya çıkan depresyon belirtileridir. Depresyonu, normal bir üzüntü ya da stres durumundan ayıran özellik, kişinin biyolojik ve psikolojik baş etme mekanizmalarının çökmesi ve mevcut stresle baş edemez hale gelmesidir.

 

 

Depresyonun tedavisi nasıldır? 

Depresyon tedavisindeki birinci seçeneğimiz, antidepresan ilaçlar ve psikoterapidir. Çok kez tekrarlamış, kronikleşmiş ya da daha önceden tedavisi eksik kalmış depresyon hastalarının tedavileri zor olabilmektedir. Bu durumlarda antidepresanların yanına, kendisi tek başına antidepresan olmayan ancak onların etkilerini güçlendiren ilaçlar ekleyebiliyoruz. Bazen depresyonun tamamen düzelmesi birkaç ilaç değişikliğinden sonra olabiliyor. Psikoterapiler de, özellikle uzun vadede depresyonun tekrarlama riskini azaltmak için son derece önemlidir. Depresyon (majör depresif bozukluk) nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır. 

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