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Derbide gol sesi yok

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Galatasaray bu sonuçla ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.
Derbide gol sesi yok

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

RAMS Park'taki müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Maçın VAR hakemi ise Sloven Alen Borosak'tı.

Galatasaray maça; Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Toreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Osimhen ilk 11'iyle başladı.

Fenerbahçe ise İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri 11'iyle maça çıktı.

Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Sarı-kırmızılılar puanını 64'e, sarı-lacivertliler ise 58'e yükseltti.

Galatasaray, şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Sarı-kırmızılılar, ligde yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

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