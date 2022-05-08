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Derbide kazanan çıkmadı

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Süper Lig’in 36. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Derbide kazanan çıkmadı

Süper Lig’in 36. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş’ın golünü penaltıdan Ghezzal atarken, Fenerbahçe’nin golü Novak’tan geldi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 7 maç sonra puan kaybetti.

Süper Lig’in 36. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Vodafone Park’ta oynanan zorlu mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Sarı-lacivertliler 6. dakikada Filip Novak’ın golüyle öne geçti: 0-1

Beşiktaş’ta Batshuayi, 9. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda direğe takıldı.

Siyah-beyazlılar 31. dakikada bir kez daha penaltı kazanırken, bu kez topun başına Ghezzal geçti. Cezayirli futbolcu, penaltı atışını gole çevirerek skora dengeyi getirdi: 1-1.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 55’e çıkarırken 7. sırada yer aldı.

7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe ise puanını 69 yaptı.

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