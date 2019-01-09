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Dere denize akmadı: Cebinde kalan son 1.5 TL ile tek kolon oynadı, 12 milyon kazandı

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Dere denize akmadı: Cebinde kalan son 1.5 TL ile tek kolon oynadı, 12 milyon kazandı
Dere denize akmadı: Cebinde kalan son 1.5 TL ile tek kolon oynadı, 12 milyon kazandı

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1177. çekilişi geçen haftalarda yapıldı. Sayısal Loto'yu Ankara’da adının açıklanmasını istemeyen bir genç kazandı. Gencin cebindeki son parası olan 1.5 TL ile loto oynayarak 12 milyonu kazandığı öğrenildi.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Sayısal Loto'nun 1177. çekilişinde 12 milyon TL'lik ikramiye kazanan vatandaşın kimliği belli oldu.

Uzun süredir işsiz olduğu ve Sincan'da yaşadığı belirtilen gencin, kimliğinin açıklanmasını istemediği bildirildi. Gencin, ailesini ikramiyeden haberdar etmediği ifade edildi.

 

Buna göre ikramiyeyi kazanan genç, cebindeki son para olan 1.5 TL ile tek kolon oynadı.

AİLESİ BİLMİYOR

"4, 8, 9, 26, 40 ve 48 " rakamlarıyla 12 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan gencin parayı mevduata yatırmak için bankalarla görüşmeye başladığı ve şimdilik parasını mevduatta değerlendireceği öğrenildi.

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