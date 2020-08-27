Dere yatağına Pandemi Hastanesi olur mu?

İşte o açıklama;

DERE YATAĞINA PANDEMİ

HASTANESİ OLUR MU?

2020 yılının başından beri tüm dünyanın en önemli sorunu haline dönüşen koranavirüs ya da kovid-19 pandemisi ülkemiz için de en ciddi bir sorun oluşturmaya devam ediyor. a özelliğini sürdürüyor. Mart ayında görülen ilk vakanın ardından hükümetin aldığı hızlı ve etkili önlemler ve toplumun genelinin özveriyle uyduğu yaklaşık 100 günlük sıkı kapanma sürecinin sonunda yine hükümet edenlerin ifadesiyle dünyaya örnek olacak şekilde virüsü yenen ilk ülke olduğumuz iddia edilmişti.

Oysa, bunun gerçek olmadığını şu günlerde toplum olarak tecrübe etmekteyiz. Aslında, hükümet tarafından doğru başlatılan pandemiyle mücadele süreci sağlık yerine ekonomik kaygıların ön plana alınmasıyla bertaraf edilmiştir. Bunun sonucunda ise hızlı bir açılım ve 1 Temmuz itibarıyla da sınır kapılarının karantinasız olarak açılmasıyla covid-19 yeniden halkımızın korkulu rüyası haline dönüşmüştür.

Elbette ki, toplum olarak ilelebet kapalı kalmak mümkün değildi ve 2. dalgaya hazır olduğumuz ölçüde kademeli bir açılım olması gerekendi. Ne var ki, Eylül ayına geldiğimiz bir dönemde hükümetin gerekli hiçbir hazırliği yapmadığı, sağlık sistemini iyileştiremediği ve pandemi hastanesi sorunu bile çözemediği tartışılmaz bir gerçekliktir. Öyle ki, sürekli farklı şekillerde tartışılan hastane konusunda bile ne yaptığını bilmeyen hükümetin pandemi sürecini yönetmesi beklenemez.

Önce Mağusa Devlet Hastanesi pandemi hastanesi olacaktı, sonra Lefkoşa'da mevcut hastanenin içinde olacak denildi. Bir ara Girne’ye de yapabilir ya da Güzelyurt’taki yarım hastane de tamamlanabilir denildi. Daha sonra, bir özel hastanenin satın alınıp pandemi hastanesi yapılacağı söylendi. Tüm bu laf kalabalığı içinde 6 ay boyunca hiçbir adım atilmadı. Sonra bir sabah, resmi hiçbir proje onayı olmadan her açıdan yasa dışı sayılabilecek bir hastane yapımı için dozerlerin esasen dere yatağı olan bir bölgede çalışmaya başladığını öğrendik.

Pandemi hastanesinin yapılacağı yer Gönyeli barajından gelen dere yatağının taşkın alanı içerisinde kalmaktadır. Zaten mevcut hastanenin bir bölümü de taşkın alanındadır ve sel sularının geçmesi için hastane içerisine bir kanal yapılmıştır. Ancak, yakın geçmişte yaşandığı üzere Gönyeli Göleti’nin taşması durumunda bu kanal yetersiz kalmaktadır. Eğer pandemi hastanesi buraya yapılırsa son yıllarda ülkemizdeki yağış rejimleriniz düzensizleştiği düşünülürse birkaç ay sonra pandemi hastanesinin sular altında kalması kaçınılmazdır.

Bunun yanında, Lefkosa Belediyesinin açıkladığı üzere kanalizasyon hatlarının bu bölgeden geçmesi ve KTMMOB'un açıkladığı üzere projelendirme ve ihale süreçleri, şu anda yapan müteahhitin yetkisi, kısacası bu süreçte yapılanların tümü̈ yasa dışıdır. Tüm bunlar "pandemi hastanesi" meselesinin hükümetin kovid-19 yönetim sürecine paralel olarak halen daha iş bilmez bir şekilde ve kaotik bir anlayışla sürmekte olduğunu açıkça görmekteyiz.

EK: KTMMOB-İMO tarafından açıklanan ve ODTÜ öğretim görevlileri tarafından hazırlanan taşkın haritası

Hasan SARPTEN

Yönetim Kurulu Adına

(Başkan)