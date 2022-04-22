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Dereboyu Bahar Şenliği Yarın Yapılacak

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Dereboyu Bahar Şenliği Yarın Yapılacak
Dereboyu Bahar Şenliği Yarın Yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Dereboyu İnisiyatifi iş birliğinde yarın Dereboyu Bahar Şenliği yapılacak.

Belediye’den verilen bilgiye göre, yarın sabah 10.00’da başlayıp akşam 22.00’ye kadar sürecek olan şenlikte, gün boyu caddedeki mağazalarda indirimler, konserler, Studio 21 dans gösterileri, DJ performansları gibi etkinlikler yer alacak.

Çocuk bayramı nedeniyle de çocuklara özel oyunlar oynanacak, yüz boyama ve maskot aktiviteleri yapılacak.

6 FARKLI NOKTADA KONSERLER VERİLECEK

Şenlik süresince 6 farklı noktada konserler verilecek. Ahmet Evan, Fikri Karayel, Grup Rast, Grup Frekans, Nafiz Dölek, Reva, Osman Tuğsal ve Lefkoşa Belediye Orkestrası de şenlikte sahne alacak.

Algida, Basel Group, Califorian Restaurant, Kıbrıs Vodafone, Mr. Brown, Tarsan Tarım ve Hayvancılık Sanayi, Wagon ve Lanor etkinlikte sahne ve sanatçı sponsoru olurken, Card Plus yayın sponsorluğunu, Radyo Juke ise Medya sponsorluğunu üstleniyor.

CADDE, GÜN BOYU TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Etkinlik nedeniyle Dereboyu trafik ışıklarından, (eski Citroen önü) Osman Paşa Caddesi’ne  (Halk Bankası) kadar olan kısım, saat 11.00’den 23.00’e kadar kapalı olacak.

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