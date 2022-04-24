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Dereboyu'nda Bahar Şenliği ...

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Dereboyu'nda Bahar Şenliği ...
Dereboyu'nda Bahar Şenliği ...

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Dereboyu İnisiyatifi iş birliğinde “Dereboyu Bahar Şenliği” düzenlendi.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 10.00’da başlayıp akşam 22.00’ye kadar süren şenlikte, 7 farklı sahnede konserler, dans gösterileri, DJ performansları ve çocuklar için etkinlikler düzenlendi. 

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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında  düzenlenen etkinlikte, çocuklara özel çeşitli oyun alanları kurulurken, yüz boyama, kukla gösterileri, ebru sanatı, maskotlar ve Lefkoşa Gezi Treni turları ile hem aileler hem de çocukları keyifli bir gün yaşadılar.

Şenliğin akşam üstü ve gece kısmında, ülkenin sevilen müzisyenlerinin konserleriyle hem başkent Lefkoşa hem de ülkenin farklı şehirlerinden şenliğe katılan yurttaşlar müzik dolu saatler geçirdi.

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 7 farklı noktada kurulan konser alanlarında Ahmet Evan, Fikri Karayel, Eril Cambaz, Grup Rast, Grup Frekans, Nafiz Dölek, Reva, Nejla Egemen&Hasan Vatansever, Osman Tuğsal ve Lefkoşa Belediye Orkestrası  performansları ve DJ Coşkuner, DJ Reverse Impact, DJ Keo, DJ Engine, Ego-INV Mahmut Ezer ile Akare Show Team izleyenleri coşturdu.

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HARMANCI: “LEFKOŞA YİNE ÇOK GÜZEL, LEFKOŞA YİNE ÇOK KEYİFLİ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı şenliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, baharın gelmesi ile birlikte böylesine güzel bir organizasyon fikrinin kendilerine iletildiğini ve bu talebi LTB organizasyonunda Dereboyu İnisiyatifi ve sponsorların katkıları ile gerçekleştirdiklerini söyledi. 

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Dereboyu Bahar Şenliği’ne yoğun ilgi gösterildiğini belirten Başkan Harmancı, başkent Lefkoşa’nın yine çok güzel, yine çok keyifli olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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