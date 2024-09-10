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Dereboyu'nda Kaza: Araç Kafeye Daldı, Bir Kişi Yaralandı

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Lefkoşa'da Dereboyu’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ali Çınar (48) yönetimindeki araç, Biiz Cafe adlı işletmeye çarparak kafenin içine daldı.
Dereboyu'nda Kaza: Araç Kafeye Daldı, Bir Kişi Yaralandı

Lefkoşa'da Dereboyu’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ali Çınar (48) yönetimindeki araç, Biiz Cafe adlı işletmeye çarparak kafenin içine daldı. Olay sırasında kafede dışarıda oturan kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi.

Kazanın ardından yaralanan Songül Çınar (40), ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, olay, Mehmet Ali Çınar’ın aracını park etmeye çalışırken yanlışlıkla geri vitese takmasıyla meydana geldi. Araç geri geri hareket ederken, eşi Songül Çınar yere düşerek hafif yaralandı. Ardından araç kafenin masa, sandalye ve barına çarparak maddi hasara yol açtı.

Polis kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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