  • BIST 92.547
  • Altın 255,248
  • Dolar 6,5593
  • Euro 7,6617
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Dereboyu’ndaki kaza panik yarattı

» »
Dereboyun'daki büyük kaza sürücüye panik atak geçirtti
Dereboyu’ndaki kaza panik yarattı

Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden olan Dereboyu’nda dün saat 23.45 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre kazanın ardından bir kadın şoför panik atak geçirdi.

Panik atak geçiren kadın olay yerine giden 112 acil servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


 

(Fotoğraflar: Berkay Benli)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dikkat elektrik kesintisi var06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:59
  • Doğancı’da Cinayet!… Av Tüfeği ile eşini vurdu!26 Temmuz 2018 Perşembe 19:10
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!19 Temmuz 2018 Perşembe 08:00
  • Dikkat elektrik kesintisi var10 Temmuz 2018 Salı 11:39
  • Cinayete teşebbüs!Bıçakla boynunu kesmeye çalıştı!09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:45
  • O viraj tarihe karışacak02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:11
  • Hirsofu’ydu, Hacı Sofu Körfezi oldu28 Haziran 2018 Perşembe 13:43
  • Pirgo’da yangın!! Kuzeye geçme ihtimaline karşı ekipler bölgeye sevkedildi21 Haziran 2018 Perşembe 19:52
  • Lefke’de CMC önünde “Süpürgeni Kap Gel” eylemi yapılacak04 Haziran 2018 Pazartesi 11:03
  • Karpaz’da cesetleri bulunan 9 mülteci, Lefke’de toprağa verildi27 Mayıs 2018 Pazar 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti