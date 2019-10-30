  • BIST 99.142
  • Altın 275,066
  • Dolar 5,7389
  • Euro 6,3787
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Dereler temizleniyor

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi, uzun yıllardan sonra ülke genelindeki derelerin temizliği için harekete geçerek, ihaleye çıktı.
Dereler temizleniyor

Bu çerçevede, başta Ciklos’taki Değirmendere ve Nergisli- Köprü Göleti arasındaki dere yatağının temizliği için Su İşleri Dairesi ve özel şirketler arasında sözleşmeler imzalandı.  

 

İlk olarak, Ciklos mevkiinde bulunan Değirmendere 1. Islah Sekisi Memba kesimi içerisinde millenmiş alan temizliği işleri için çıkılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan Destebaşı Construction Ltd. ile sözleşme imzalandı.

 

Diğer bir sözleşme de Nergisli- Köprü Göleti arasındaki dere yatağı düzenleme işleri ihalesini kazanan Ceyda Construction Ltd. ile imzalandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP: Lefkoşa ve Mağusa Belediyesi’nden sonra sıra Girne’de mi?30 Ekim 2019 Çarşamba 11:51
  • Trafik kazası yapan şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı30 Ekim 2019 Çarşamba 11:48
  • Dükkan açma ve hırsızlık: 2 tutuklu30 Ekim 2019 Çarşamba 11:45
  • Vahşi saldırı: Tartıştığı kişinin kafasına keserle vurup kafatasını kırdı30 Ekim 2019 Çarşamba 11:41
  • Sonay Adem ölümünün 1. Yıldönümünde kabri başında anıldı30 Ekim 2019 Çarşamba 11:18
  • Hava Trafik Kontrolörleri’nden taziye mesajı30 Ekim 2019 Çarşamba 11:14
  • Uçak kazasının nedeni için Türkiye’den teknik ekip bugün geliyor30 Ekim 2019 Çarşamba 10:32
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 30 Ekim çarşamba )30 Ekim 2019 Çarşamba 10:13
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!30 Ekim 2019 Çarşamba 08:00
  • Gazimağusa’da Adam Yaralamadan Aranan Şahıs Polise Giderek Teslim Oldu29 Ekim 2019 Salı 20:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti