Dereler temizleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su İşleri Dairesi, uzun yıllardan sonra ülke genelindeki derelerin temizliği için harekete geçerek, ihaleye çıktı.

Bu çerçevede, başta Ciklos’taki Değirmendere ve Nergisli- Köprü Göleti arasındaki dere yatağının temizliği için Su İşleri Dairesi ve özel şirketler arasında sözleşmeler imzalandı.

İlk olarak, Ciklos mevkiinde bulunan Değirmendere 1. Islah Sekisi Memba kesimi içerisinde millenmiş alan temizliği işleri için çıkılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan Destebaşı Construction Ltd. ile sözleşme imzalandı.

Diğer bir sözleşme de Nergisli- Köprü Göleti arasındaki dere yatağı düzenleme işleri ihalesini kazanan Ceyda Construction Ltd. ile imzalandı.