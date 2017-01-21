Deren Talu’dan çıplaklık açıklaması

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, oyunculukla ilgili kurallarının altını çizerek şunları söyledi.

Defne Samyeli’nin 20 yaşındaki kızı Deren Talu, annesinin izinden giderek ABD’de oyunculuk eğitimi alıyor. İlerleyen yıllarda ekranlarda sıkça adından söz ettirecek olan Deren, prensipleri hakkında şimdiden konuşmaya başladı.

DEREN’İN ÇIPLAKLIK KURALLARI

Şu sıralar dünyaca ünlü modellik ajansı Elite Model Agency’de de mankenlik yapan Talu, modelliği ek gelir için yaptığını belirtti ve ekledi: “Türkiye’ye döndüğümde oyunculuk yapacağım.” Mankenliği geçici iş olarak gördüğünü söyleyen Talu, bu yüzden prensipleri olduğunun altını çizdi. Net bir tavırla, “Çıplak ve iç çamaşırlı poz vermem” diyen Talu, “Beni çıplak hayal etmelerini istemiyorum” ifadelerini kullandı.