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"Derhal görevden alınmalı ve haklarında yasal soruşturma başlatılmalıdır"

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"Derhal görevden alınmalı ve haklarında yasal soruşturma başlatılmalıdır"
Son günlerde ülke gündeminde büyük infiale neden olan Kıb-Tek’teki yolsuzluk olaylarıyla ilgili kurumdan açıklama geldi.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Son günlerde ülke gündeminde büyük infiale neden olan Kıb-Tek’teki yolsuzluk olaylarıyla ilgili kurumdan açıklama geldi.

Gazetemizin de yakından takip ettiği olayda, Girne’de bulunan bir otelin Kıb-Tek’e 9 milyon TL elektrik borcu olmasına karşın, yönetim kurulu tarafınca alınan kararlar doğrultusunda borcun silindiği öğrenildi.

Kıb-Tek Basın Sözcüsü Tuluy Kalyoncu, kişisel Sosyal Medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamasında, Kıb-Tek’e borcu olan otelin, mahkeme sonlanmadan borcunun silinmesine ilişkin “anlaşmalı mahkeme” kararı çıkartan yönetim kurulu yöneticilerinin derhal görevden alınması gerektiğini ve bahsi geçen kişiler hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

Kalyoncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mahkeme sürerken, davanın neticesini beklemeden, Bakanlar Kurulu'nun teşvik uygulaması hakkındaki kararı ile çeliştiği için Maliye Bakanlığı'nın ödemeyeceği bilindiği halde, davacı Cratos Hotel işletmecileri ile uzlaşma yoluna giden ve anlaşmalı mahkeme kararı çıkartan Kurum yöneticileri derhal görevden alınmalı ve haklarında yasal soruşturma başlatılmalıdır."

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