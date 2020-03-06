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Deri Projesi” Sergisi Art Rooms Galeri’de Pazartesi Açılıyor

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Deri Projesi” Sergisi Art Rooms Galeri’de Pazartesi Açılıyor
Deri Projesi” Sergisi Art Rooms Galeri’de Pazartesi Açılıyor

Performans, video, edebiyat ve fotoğraf eserlerden oluşan “Deri Projesi” sergisi, Pazartesi akşamı Art Rooms Galeri’de açılıyor.

Oya Akın, Vasiliki Andreou, Ali Azhari, Pervin Yiğit, Nihat Özdal ve Giray Karahasan gibi isimler Art Rooms’da bir araya geliyor.

Performans, video ve fotoğraf sergisi olan Skin Project, 9 Mart Pazartesi Art Rooms’da 19.00'da izleyiciyle buluşacak. Performans, sadece açılış gecesi 9 Mart’ta canlı olarak izlenebilecek, daha sonra ise sergi salonunda video art olarak sergilenecek.

Sergi, 15 Mart’a kadar Salı gün hariç her gün 12:00-21:00 saatleri arasında Art Rooms Galeri’de ziyaret edilebilir.

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