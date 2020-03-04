Deri Projesi Sergisi Pazartesi Günü Açılacak

Oya Akın, Vasiliki Andreou, Ali Azhari, Pervin Yiğit, Nihat Özdal ve Giray Karahasan’ın eserlerinin yer alacağı Deri Projesi sergisi, 9 Mart Pazartesi günü ziyarete açılacak.
Art Rooms’da yer alacak olan serginin açılış saati 19:00 olarak açıklandı.
Oya Akın, Vasiliki Andreou, Ali Azhari, Pervin Yiğit, Nihat Özdal ve Giray Karahasan’ın eserlerinin yer alacağı Deri Projesi sergisi, 9 Mart Pazartesi günü ziyarete açılacak.
Art Rooms’da yer alacak olan serginin açılış saati 19:00 olarak açıklandı.
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