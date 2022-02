Derin cinayet

Girne’de önceki akşam uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren ‘bahis ve kumarhane’ baronu Falyalı cinayetinin yankıları sürerken adanın kuzeyinde adeta olağanüstü hal durumu yaşanıyor. Çok yönlü başlatılan soruşturma devam ederken gözaltına alınan Ömer Tunç hakkında tutuklama kararı verildi.



Falyalı’nın önceki akşam 19.00 sıralarında otelinden evine dönerken aracında şoförü Murat Demirtaş’la birlikte öldürülmesi Kuzey Kıbrıs’ta deprem etkisi yarattı.

KELEŞLİ SALDIRI



Kıbrıs gazeteleri saldırıdaki profesyonel plana dikkat çekti. Kalaşnikoflu saldırıda Falyalı’nın bulunduğu aracın hedef alındığı, diğer araçtaki eşi ve çocuklarının saldırıdan etkilenmediği belirtildi ve polisin bu durumu saldırganların “içten bilgi edindiklerinin göstergesi” olarak yorumladığı kaydedildi.

Öte yandan bu suikastın Girne’de son bir haftadaki ikinci silahlı saldırı olduğu, bir hafta önce de iş insanı Bulut Akacan’ın babası Mehmet Akacan’ın vurularak yaralandığını hatırlatıldı.



Lefkoşa yönetiminden ancak saatler sonra açıklama gelirken Kıbrıslı siyasetçiler duruma tepki gösterdi. Falyalı, Kuzey Kıbrıs ve Türkiyeli pek çok siyasetçiyle yakın ve kirli ilişki içindeydi.



Falyalı suikastına dair BirGün’e konuşan eski Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı ve DP Lideri Serdar Denktaş, “Birçok kez birbirimize karşı gelmişizdir. Ama o bu memleketin insanıydı. Dostça bir araya gelip yiyip içtiğimiz de olmuştur. Öldürülmesi ülkede neler oluyor diye hepimizi düşündürmeli. Büyük bir korku var toplumda, bu koşullarda nasıl yaşayacağız diye düşünüyor insanlar. Saldırganların ülke dışından geldikleri kesin. Bu ülke insanına yapılacak kötülükler peş peşe geliyor.”



KARANLIĞA MAHKÛM DEĞİLİZ



Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı "Türkiye bağlantılı yeni bir dönem dizayn ediliyor. Birileri alan temziliği yapıyor. Kurşunlar, rant kavgaları, hesaplaşmalar bu dizaynın göstergeleri. Birileri alan temziliği yapıyor" ifadelerini kullandı.



Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İç ve dış güvenliğimiz konularında da seyirci durumundayız. TC’ye bağlı on binlerce asker ve askere bağlı bir o kadar polis olan bu minnacık ada yarısında iki haftada iki organize suç işlendi. Güvenlik sağlama iddiasındaki kurumlar, ya güvenlik sağlama konusunda ciddi bir beceri yoksunluğu içerisindedirler ya da yaşananlardan herhangi bir rahatsızlıkları yok. Uyuşturucu, kara para aklama, kumar, kadın ticareti ve sokak infazları giderek artarken her geçen gün daha da yaşanılmaz bir hal alan bu düzene mahkûm değiliz.



Derhal polis sivile bağlanmalıdır. Kumarhaneler ve gece kulüpleri kapatılmalı, muhaceret sistemi başta olmak üzere sınır güvenliği sil baştan elden geçirilerek tamamen yerli bir yapıya kavuşturulmalıdır.”



Halk Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da, “Korkunç cinayet ve son günlerde yaşanan diğer silahlı saldırılar halkın can güvenliği ve ülkemizin itibarı açısından derin endişe uyandıran, hepimizi kaygılandıran olaylardır” dedi.



Toplumcu Demokrası Partisi, şu açıklamayı yaptı: "Bize göre önemli olan sadece tetikçilerin yargılanıp hapsedilmesi değil. Bu olayın arkasındaki bağlantılara da ulaşmaktır. Devlet mafya ilişkileri gibi hassas konuların üstü kapatılmadan detaylı bir şekilde soruşturulması, derin devlet bağlartılarının tespit edilmesi için etkin soruşturma şart. Halkın güvenliği ciddi şekilde tehdit altında. MOBESE sisteminin kimin kontrolünde olduğunun aydınlatılması gerekiyor."



CİNAYET MANŞETLERDE



Kuzey ve Güney Kıbrıs medyası Falyalı cinayetini manşetlerine taşıdı. Falyalı’nın bağlantılarına dikkat çekildi.