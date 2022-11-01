"Derin Deniz Deşarj Yapan Tesislere Yönelik İdari ve Teknik Usuller Taslak Yönetmeliği" kamunun bilgisine sunuldu

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, denizlere derin deşarj yapan tesislerin deşarjlarının izinlendirilmesi ve izlenmesiyle ilgili hazırladığı "Derin Deniz Deşarj Yapan Tesislere Yönelik İdari ve Teknik Usuller Taslak Yönetmeliği"ni kamunun bilgisine sundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, birey, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri taslak yönetmelikle ilgili görüşlerini en geç 10 Kasım’a kadar Çevre Koruma Dairesi'ne yazılı olarak ulaştırabilecek.

Taslak yönetmeliğe http://cevrekorumadairesi.org/uploads/reporttr/IdariUsullerYonetmeligi-Danisma.pdf linkinden ulaşılabilir.