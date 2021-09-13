Sergilediği çağdaş sanat eserlerinin yanı sıra koleksiyonlarında yer verdiği eserlerlerle Kıbrıs Türk tarihi ve kültürünü bugüne taşıyarak gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Surlariçi Şehir Müzesi, koleksiyonunu zenginleştirmeye devam ediyor. 1960'lı yıllarda yaşanan ve Kıbrıs Türk toplumunun hafızasında derin izler bırakan Arpalık, Ayvasıl, Muratağa-Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden eserler Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmeye başladı. Kazak sanatçı Rakhat Saparalieva’nın tuvalinden çıkan eserler, Kıbrıs tarihinin bir daha yaşanması istenmeyen olaylarını sanatçı gözüyle geleceğe taşıyor.

Tarihi, modern sanatla buluşturuyor

Yakın Doğu Oluşumu’nun Kasım 2020’de açılışını yaptığı Surlariçi Şehir Müzesi, bir kent müzesi olarak başta bulunduğu Lefkoşa olmak üzere KKTC’nin tarihi ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Müzede, bu hedefe hizmet eden pek çok koleksiyon bulunuyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserlerin sergilendiği Surlariçi Şehir Müzesi’nde; oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, Kıbrıs Türk kültürünün simge isimlerinin hiperrealist silikon heykellerinin de yer aldığı 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve Karagöz suretleri yer alıyor. Müzede aynı zamanda, berat, ferman, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı dönemi eserleri sergileniyor.

Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenen hiperrealist silikon heykel koleksiyonu ise en dikkat çekici eserleri bir araya getiriyor. Koleksiyonda, başta Kıbrıs Türk Toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere, Türk havacılığının simge isimleri Cengiz Topel ve Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan yer alıyor. Koleksiyonda ayrıca Kıbrıs Türk Gölge oyunun önemli bir simgesi olan Mehmet Ertuğ, halk ozanlığı ve meddahlığı ile önemli bir geleneğin Kıbrıs'taki en büyük temsilcisi olan Aynalı, Kıbrıs Türk müziğinde önemli bir yeri olan Ahmet Becerikli ve Mehmetaliler Müzik Grubu üyeleri de yer alıyor. Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs'ı fethinin 450’inci yıl dönümü şerefine hazırlanan hiperrealist silikon Yeniçeri heykelleri de geçtiğimiz günlerde Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmeye başlandı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Kıbrıs Türkleri olarak yaşadığımız bu elim olayları, nefret tohumları ekmeden, gelecek nesillere aktarmamız ulusal bütünlüğümüz ve kimliğimiz açısından son derece önemlidir.”

Aynı zamanda tarihçi kimliği ile de ön plana çıkan Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk Toplumu’nun 1960’lardan sonra yaşadığı karanlık yılların bir daha tekrarlanmaması için tarih bilincinin önemine vurgu yaparak, “Kıbrıs Türkleri olarak yaşadığımız bu elim olayları, nefret tohumları ekmeden, gelecek nesillere aktarmamız ulusal bütünlüğümüz ve kimliğimiz açısından son derece önemlidir. Arpalık, Ayvasıl, Muratağa, Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden eserlerin Surlariçi Şehir Müzesinde sergilenmeye başlanması yaşanılan tarihi gerçeklikleri geleceğe aktarmakta önemli bir rol oynayacaktır” ifadesini kullandı.

Surlariçi Şehir Müzesi’nin Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan eserleriyle örnek bir kent müzesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özkul, “Surlariçi Şehir Müzesi’nin zenginleştirmeye devam edeceğimiz koleksiyonları, geçmişi bugüne, bugünü de geleceğe bağlayacak bir köprü görevi görcektir” dedi.