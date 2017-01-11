Derin uykunun formülü akıllı yatak

Akıllı teknoloji ürünlerinin arasına akılı yatak da katıldı. Bu yatak uyku kalitenizi ölçüyor, horladığınız zaman yüksekliğini ayarlıyor

Akıllı telefon, akıllı televizyon, akıllı saat derken sonunda akıllı yatak da çıktı. 360 Bed adını taşıyan bu yatak, yatış pozisyonuna göre kendini ayarlıyor, horladığınız zaman otomatik olarak yüksekliğini ayarlıyor, nefes alışverişinizi, kalp ritminizi ve dönüşlerinizi takip ederek uyku kalite puanınızı çıkartıyor. Akıllı yatakta ayrıca soğuk havalarda devreye giren ayak ısıtıcısı da bulunuyor.

360 Bed tam bir mühendislik harikası. Yatağın alt kısmında yatağın hareketlerini ayarlayan mekanik bir aksam yer alıyor. Yatağın alt kısmında bulunan hava kanalı daha rahat bir uyku uyunması için gerekli konforu sağlıyor. Ayrıca yatağın her yerinde gelişmiş sensörler topladıkları veriyi bluetooth aracılığı ile akıllı telefonunuza yollayabiliyor. Böylece uyku kalitesi ve horlama arasındaki ilişkiyi de rahatlıkla izlemek mümkün olabilecek.

360 Bed'in bu sene içinde ABD'de 4 bin dolardan piyasaya sürülmesi bekleniyor.