 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.667
  • Altın 148,558
  • Dolar 3,8815
  • Euro 4,0792
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKALefkoşa'da Bomba Paniği

Derin uykunun formülü akıllı yatak

»
Derin uykunun formülü akıllı yatak
Akıllı teknoloji ürünlerinin arasına akılı yatak da katıldı. Bu yatak uyku kalitenizi ölçüyor, horladığınız zaman yüksekliğini ayarlıyor

Akıllı telefon, akıllı televizyon, akıllı saat derken sonunda akıllı yatak da çıktı. 360 Bed adını taşıyan bu yatak, yatış pozisyonuna göre kendini ayarlıyor, horladığınız zaman otomatik olarak yüksekliğini ayarlıyor, nefes alışverişinizi, kalp ritminizi ve dönüşlerinizi takip ederek uyku kalite puanınızı çıkartıyor. Akıllı yatakta ayrıca soğuk havalarda devreye giren ayak ısıtıcısı da bulunuyor.

 

360 Bed tam bir mühendislik harikası. Yatağın alt kısmında yatağın hareketlerini ayarlayan mekanik bir aksam yer alıyor. Yatağın alt kısmında bulunan hava kanalı daha rahat bir uyku uyunması için gerekli konforu sağlıyor. Ayrıca yatağın her yerinde gelişmiş sensörler topladıkları veriyi bluetooth aracılığı ile akıllı telefonunuza yollayabiliyor. Böylece uyku kalitesi ve horlama arasındaki ilişkiyi de rahatlıkla izlemek mümkün olabilecek.

360 Bed'in bu sene içinde ABD'de 4 bin dolardan piyasaya sürülmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Zombi saldırısında yaşama şansınız nedir?11 Ocak 2017 Çarşamba 18:50
  • En popüler Android sürümü hangisi?11 Ocak 2017 Çarşamba 18:50
  • HTC U Ultra modeli ortaya çıktı11 Ocak 2017 Çarşamba 18:49
  • Xbox One S Minecraft sürümü satışa çıktı11 Ocak 2017 Çarşamba 18:48
  • İlk kez bir porno şirketi CES'e katıldı09 Ocak 2017 Pazartesi 13:10
  • Apple Microsoft’u bitirecek mi?09 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
  • Akıllı buzdolapları sesli komutla ödeme yapacak09 Ocak 2017 Pazartesi 10:23
  • New Balance, Apple'a rakip oluyor09 Ocak 2017 Pazartesi 10:22
  • Wi-Fi, ses senkronizasyonu getiriyor09 Ocak 2017 Pazartesi 10:21
  • İşte internetin yeni fenomeni08 Ocak 2017 Pazar 19:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti