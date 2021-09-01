Derince sakini hayatını kaybetti

Derince köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Ateş, ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Polis bültenine göre, dün sabah 07.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ahmet Ateş’le ilgili soruşturma sürüyor.
Derince köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Ateş, ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Polis bültenine göre, dün sabah 07.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ahmet Ateş’le ilgili soruşturma sürüyor.
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