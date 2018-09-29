Derinya Barikatının açılmasında "Askeri Nöbet Yeri" sorunu

Nikos Anastasiadis, güneyin Derinya kapısının açılması için hazır olduğunu ve geriye, kuzeyin teknik açıdan hazır olup olmadığının kaldığını söyleyerek, bölgedeki askeri nöbet kulübesinin taşınması gerektiğini ifade etti.

Politis gazetesinin haberine göre, New York’ta konuyla ilgili soruları yanıtlayan Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının teknik açıdan hazır olmasının yanı sıra, bölgedeki Türk askerine ait nöbet kulübesini de taşıması gerektiğini söyledi.

İki tarafın, teknik komiteler düzeyinde Derinya kapısının açılması için sürekli temas halinde olduklarını kaydeden gazete, elektrik bağlantısının yapılması, kapıda görev yapacak personelin istihdamı ve bölgedeki nöbet kulübesinin taşınması konularının henüz askıda olduğunu yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi de, BM Barış Gücü (UNFICYP) Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın da konuyla ilgili açıklama yaparak, iki taraftan bu konuyla ilgili UNFICYP’e herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söylediğini yazdı.

Habere göre Sıddık, UNFICYP’in, taraflarla sıkı işbirliği içerisinde ve halkın güvenliğiyle refahı için gereken tedbirlerin alınmasının akabinde, Derinya kapısının açılmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu kaydetti.