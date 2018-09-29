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Derinya hazır, Aplıç 1 hafta sonra

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki Derinya ve Aplıç sınır kapılarının araç ve yaya trafiğine açılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi.
Derinya hazır, Aplıç 1 hafta sonra

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT’ye yaptığı açıklamada, Derinya’daki çalışmaların tamamlandığını ve iki tarafın liderlerinin onayının ardından kapının açılacağını söyledi.

Bakanlığın üzerine düşeni yaparak Polis Genel Müdürlüğü’ne teslim ettiğini ifade eden Atakan, Rum tarafının da bölgedeki fiziki altyapıyı hazırladığını kaydetti.

Atakan, Aplıç kapısının ise bir sonraki hafta başında açılmaya hazır hale geleceğini öngördüklerini söyledi.

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