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Derinya kapısı; eli kulağında!

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Derinya kapısı; eli kulağında!
Derinya sınır kapısının açılması çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı, geriye sadece ara bölgedeki yolun yapımının kaldığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Derinya Bitiyor” başlığı altında verdiği haberinde, sınır kapısının açılması için gerekli yol onarımının sınırın her iki tarafından da yapıldığını, yalnızca ara bölgede bulunan yaklaşık 250 metrelik yolun onarımının kaldığını yazdı.

Gazete, ara bölgedeki yolun genişletilmesi ve onarımı çalışmalarının, diğer benzer durumlarda olduğu gibi, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum şirketlerin ortaklığında ve AB ile UNDP finansmanıyla yapılmasının öngörüldüğünü, ihale sürecinin başlaması için AB ödeneklerinin beklendiğini aktardı.

Haberde, KKTC kısmındaki yolun da tamamlandığı “ancak henüz Türk askerinin nöbet kulübesinin kaldırılmadığı” da iddia edildi.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının, Derinya’nın Aplıç (Lefke) sınır kapısıyla birlikte açılması talebinde olduklarını ancak Aplıç kapısının açılması için yapılması gereken yol çalışmalarının, bölgedeki doğa koşullarının zorlu olması sebebiyle ancak yıl sonunda tamamlanabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Haberde, Gazimağusa bölgesinden birçok çevrenin, Derinya kapısının açılması için Aplıç kapısındaki çalışmaların beklenmemesi yönünde baskı yaptıkları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da göreve geldiği günden beri bir tek sınır kapısının açılmamış olması nedeniyle yoğun eleştiriye maruz kaldığı iddia edildi.

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